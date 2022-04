Mathieu van der Poel s’attend à voir "Van Aert à l’avant de la course", Wout saura où il en est dimanche

Interrogé sur la présence du leader de Jumbo-Visma au départ, Mathieu van der Poel a dit s’attendre à le voir dans les moments décisifs de la course. "Je regarde à ma propre course mais pour moi c’est un des favoris donc il sera à l’avant de la course".

"C’est plus facile de gérer la course quand il y a plus de bons coureurs", a-t-il encore ajouté, précisant au passage qu’il avait eu de meilleures sensations que l’an dernier lors de la reconnaissance du parcours grâce au nouveau matériel dont il dispose.

"Ce sera une course différente par rapport à l’an dernier. La vitesse sera beaucoup plus élevée. Je préfère ces conditions", a-t-il encore déclaré.

Pour Christophe Laporte, autre carte de Jumbo-Visma pour la victoire, la présence de Van Aert ne peut être que bénéfique.

"C’est un grand coureur qui a fait une grande préparation cet hiver. Je pense qu’il sera là dimanche aussi. C’est un plus s’il est dans l’équipe. On a encore plus de chances de gagner la course si on est à deux dans le final."