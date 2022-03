Mathieu van der Poel, rusé et costaud, remporte un À travers La Flandre savoureux

Les écarts fondent avec les difficultés affrontées. L’échappée et le groupe des six costauds se regroupent. Derrière, un nouveau "clan" de poursuivants se crée : composé de Tadej Pogacar, Greg Van avermaet, Bryan Coquard, Valentin Madouas, Soren Krag Andersen et Jan Tratnik.

Il y a 25 secondes entre les deux groupes à 46 kilomètres de l’arrivée. 45 secondes à 30 kilomètres.

À l’entrée dans le Nokere Berg, van der Poel place une attaque qui complique la tâche des autres membres du groupe de tête (composé de huit coureurs à présent). Derrière, le groupe Pogacar ne compte plus que trois hommes, le Slovène, Tratnik et Maduas, ils sont à 34 secondes.

Une accélération de Campenaerts, contrée par les autres à l’avant augmente l’écart d’une dizaine de secondes.

Kung attaque dans la Hoolstraat, avant que Campenaerts ne place une grosse accélération à laquelle Pidcock et van der Poel tentent de réagir. Mais le Belge creuse à l’avant. Cette attaque fait vraiment mal à ses compagnons d’échappée. Benoot et Pidcock rejoignent Campenaerts en tête. Mathieu van der Poel en remet une à moins de cinq kilomètres de la ligne d’arrivée. Il rentre et les autres suivent. Aucun n’a craqué jusque-là, mais les efforts vont coûter chers à certains dans le final. MVDP redevient favori dans la situation actuelle.

Mais Campenaerts et Benoot y retournent. Ce finish est dingue. Le coureur de la Jumbo-Visma impressionne. Regroupement à deux kilomètres, Pidcock ensuite et puis Benoot et van der Poel reviennent. Le Néerlandais place son attaque finale très intelligemment alors qu’il aperçoit la ligne d’arrivée il est seul avec Benoot. Et MVDP s’impose assez logiquement. Quelle victoire intelligente du Néerlandais qui confirme qu’il a retrouvé ses jambes et sa forme d’avant sa blessure.