Mathieu van der Poel remporte le dernier Prix de la Ville de Grammont

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté mercredi la 104e édition du Prix de la Ville de Grammont, la plus ancienne kermesse cycliste belge. Le Néerlandais s’est imposé devant deux de ses compatriotes, son frère et coéquipier David van der Poel et Bart Lemmen. Elias Van Breussegem a terminé 4e au pied de ce podium 100% oranje.

Il s’agissait de la toute dernière édition du Prix de la Ville de Grammont, une épreuve qui a vu le jour en 1912. Les organisateurs travaillent sur un nouveau projet de course cycliste qui comprendra sur son tracé le mythique Mur de Grammont et qui sera reprise au calendrier UCI.

Après son abandon au Tour de France, Mathieu van der Poel avait repris la compétition le 24 août à la Course des raisins d’Overijse. Il prépare les Mondiaux, un des grands objectifs de sa saison.