Mathieu van der Poel prépare le Tour de France en… VTT

Le Tour de France, qui s’élance le 1er juillet, est déjà presque dans toutes les têtes. Beaucoup de coureurs sont en stage en altitude avant de participer aux divers championnats nationaux. Certains choisissent des voies différentes, comme Mathieu van der Poel.



On sait que le Néerlandais a besoin de varier les plaisirs. Du coup le coureur d’Alpecin-Fenix a opté pour un stage en altitude, mais en VTT. Ce lundi, il a effectué une sortie de plus de 3h, bien vallonnée (50km et 2000m de D + !). "La seule manière de rendre la Vo2 fun", a-t-il commenté sur Strava.