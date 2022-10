Mathieu van der Poel, Peter Sagan et Greg Van Avermaet au départ du premier championnat du monde de gravel

Deux semaines après son abandon lors de la course en ligne des championnats du monde et sa garde à vue en Australie, Mathieu van der Poel est de retour aux affaires. Le Néerlandais va participer aux premiers Mondiaux de… gravel, qui se dérouleront les 8 et 9 octobre prochains en Vénétie, en Italie. Sa formation Alpecin-Deceuninck a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

C’est un secret de polichinelle, Mathieu van der Poel, 27 ans, est un cycliste complet. Après le cyclo-cross, le VTT ou encore le cyclisme sur route, le Néerlandais va cette fois s’attaquer au gravel. "Nous écrivons un peu l’histoire", s’est réjoui Van der Poel dans un communiqué. "Ça sera la toute première course de gravel de ma carrière. Même si ce n’est pas complètement nouveau. Je me suis entraîné sur le vélo de gravel pour la première fois aujourd’hui et cela ressemble à quelque chose entre la course sur route et le cyclo-cross. L’adaptation n’a pas été trop mauvaise".

Dimanche, outre son coéquipier Gianni Vermeersch, VDP retrouvera également Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Peter Sagan et Daniel Oss. Le peloton s’élancera sur un parcours de 190 km composé pour les trois quarts environ de sections de gravier (gravel) et de sections pavées, et pour environ un quart de routes asphaltées.