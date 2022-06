Mathieu Van der Poel ne sera pas adversaire de Wout van Aert pour le maillot vert

Une vieille connaissance s'est rappelée au monde du cyclisme mardi lors de la 3e étape du Tour de Suisse. Peter Sagan a remporté le sprint. Une victoire libératrice pour le Slovaque, qui n'avait plus levé les bras depuis presque un an. Le triple champion du monde a devancé Bryan Coquard et Alexander Kristoff, de quoi ajouter de la valeur de sa victoire. Sagan revient au bon moment, à 15 jours du départ du Tour de France où son nom est accolé de manière constante au maillot vert, qu'il a décroché à 7 reprises.

C'est donc un nouveau prétendant qui se rajoute à la liste dans la lutte pour le maillot vert. Un nouveau concurrent à tenir à l'œil pour Wout van Aert, qui a ouvertement annoncé son ambition de conquérir la tunique.

Mais dans un autre temps, le champion de Belgique sait qu'il aura un caillou de moins dans sa bottine : son meilleur ennemi, le Néerlandais Mathieu van der Poel. L'équipe du lauréat du Tour des Flandres a en effet misé sur Jasper Philipsen pour les sprints massifs.

"Je ne vise pas encore le vert" a déclaré Jasper Philipsen. "Laissez-moi d'abord essayer de gagner une étape. D'ailleurs, si quelqu'un comme Wout Van Aert vise le vert, il sera très difficile pour moi de faire la même chose."

Alpecin ne souhaite pas trop mettre de pression sur van der Poel. Forcément, si l'on vise le vert, il faut se frotter aux sprinters lors des arrivées massives. Du côté de l'équipe, on préfère donner un rôle libre au Néerlandais, comme sur l'arrivée à Longwy ou sur les pavés d'Arenberg. Mais qui sait, l'appétit viendra peut-être en mangeant...