Mathieu Van der Poel met les points sur le 'i' à Gavere, van Aert 2e devant Pidcock

Mathieu van der Poel a pris sa revanche sur Wout van Aert lundi à Gavere lors de la 11e des 14 manches de Coupe du monde de cyclocross. Le Belge était en effet sorti nettement victorieux du cyclocross de Mol vendredi alors que le Néerlandais avait dû se contenter de la deuxième place. Sur le parcours exigeant de Gavere, les rôles se sont donc inversés alors que le Britannique Tom Pidcock a récolté une nouvelle troisième place.

Les trois fantastiques du cyclocross mondial ont assuré le spectacle dès les premières minutes de course avec un van der Poel très vite offensif. Pidcock et van Aert n’ont pas tardé à réagir et sont revenus dans le sillage du Néerlandais.

Toujours déterminé à prendre son envol, le coureur d’Alpecin-Fenix a été victime d’une crevaison en début de deuxième tour. C’est donc Tom Pidcock qui a pris le relais en tête de course, prenant quelques hectomètres d’avance sur le duo van Aert – Van der Poel. Les deux hommes ont alors collaboré pour revenir sur le champion du monde. Mission accomplie au moment d’aborder le 3e des 6 tours au programme.