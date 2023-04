Mathieu Van der Poel jubile après sa victoire à Roubaix pour couronner sa "meilleure saison de Classiques"

Mathieu Van der Poel compte désormais 3 Monuments à son palmarès (Milan-Sanremo, le Tour des Flandres 2x et Paris-Roubaix) après sa victoire en solitaire dans l’Enfer du Nord ce dimanche.

"C’est incroyable. Quelle course d’équipe ! Et en plus, on fait deuxièmes aussi avec Jasper Philipsen. C’était impossible de faire mieux", a réagi le Néerlandais, aux anges après un Paris-Roubaix couru à un rythme fou (46,84 km/h, record de la course).

"C’était un de mes meilleurs jours sur un vélo", a poursuivi Van der Poel. "Je me sentais fort et j’ai essayé d’accélérer plusieurs fois mais c’était très difficile de lâcher mes adversaires."

C’est pourtant ce qu’il a fait à la sortie du Carrefour de l’Arbre après avoir éliminé Wout van Aert, dernier coureur à lui résister. Le Belge n’a toutefois pas pu défendre ses chances à la régulière puisqu’il a été victime d’une crevaison au plus mauvais moment.

"Au début, je n’avais pas remarqué mais j’ai vu que son pneu était dégonflé. J’ai compris qu’il avait un problème mais je ne savais pas que c’était une crevaison. Ce n’est pas de chance. Malheureusement, la malchance fait partie de la course. Comme je le disais dernièrement, il faut de bonnes jambes et un peu de chance. J’ai eu les deux aujourd’hui", a reconnu Van der Poel qui estime avoir roulé "(ma) meilleure saison de Classiques."

Vainqueur des Mondiaux de cyclocross à domicile puis de Milan-Sanremo à la mi-mars, MVDP a rongé son frein avec deux deuxièmes places sur le GP E3 et au Tour des Flandres avant de boucler son printemps extraordinaire avec ce superbe Paris-Roubaix.