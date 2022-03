Mathieu van der Poel : "Je n'étais certainement pas le plus fort dans le groupe de tête"

Monstrueux Mathieu van der Poel ! Pour son 6e jour de course seulement cette année, le Batave a accroché une 2e victoire à son tableau de chasse personnel en s'offrant son 2e À Travers la Flandre. Un succès, arraché d'une main de maître, au terme d'un superbe numéro tactique dans les derniers kilomètres.

C'est d'ailleurs exténué par ce gros combat que van der Poel s'est présenté à l'interview d'après-course : "C'était très difficile de contrôler la course pendant les 10 derniers kilomètres. J'ai essayé de faire les efforts nécessaires. Quand Benoot et Campenaerts sont partis, c'était très difficile d'aller les chercher. J'ai vite vu que Benoot était très fort aujourd'hui..."

Mais van der Poel, pourtant souvent à la limite, a su piéger ses adversaires au bon moment : "Dans le groupe de tête, je n'étais certainement pas le plus fort. Mais j'étais toujours là où je devais être. Peut-être qu'on a lancé les hostilités un peu trop loin et que j'ai été isolé trop tôt. Ce que Philipsen a fait, c'était top, je l'en remercie. L'objectif ce n'était pas de partir d'aussi loin. Mais je me suis dit qu'en lançant le sprint d'aussi loin c'était la meilleure des idées. Au final, je ne pense pas m'être trompé."

Van der Poel confirme donc une nouvelle fois que ses persistantes douleurs au dos ne semblent désormais être qu'un lointain souvenir.