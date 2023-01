Mathieu van der Poel gagne sans forcer à Besançon pour son dernier cross avant les Mondiaux

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s’est imposé dans la 14e et dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Besançon, en France. A une semaine du championnat du monde à Hoogerheide, dans son pays, le Néerlandais a bouclé de manière convaincante sa dernière course de préparation.



Sur un parcours très rapide et sous le soleil, il s’est échappé dans le quatrième des neuf tours. La lutte indécise pour les deux autres places du podium a finalement tourné à l’avantage de Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), 2e à 49 secondes. La 3e place a été enlevée au sprint par le Néerlandais Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions), qui monte sur son premier podium en Coupe du monde, à 52 secondes.

Van der Poel est passé à l’attaque dans le 4e tour. Personne n’a pu suivre et le suspense pour la victoire était déjà terminé. Il a vite creusé l’écart. Sans devoir s’employer outre mesure, van der Poel décrochait sa 5e victoire cette saison en Coupe du monde, en sept courses disputées, après celles de Hulst, Anvers, Gavere et Benidorm.



La victoire finale dans la Coupe du monde ne pouvait plus échapper à Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), qui avait tenté d’aller chercher la 2e place dimanche en s’extrayant du groupe des poursuivants au 6e tour.



Le duel que tout le monde attend à Hoogerheide avec Wout van Aert, vainqueur samedi du Flandriencross de Hamme et absent ce dimanche dans le Doubs, s’annonce passionnant. Van der Poel visera un 5e maillot arc-en-ciel après 2015, 2019, 2020 et 2021. Wout van Aert espère endosser une 4e tunique irisée après 2016, 2017 et 2018.