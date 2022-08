Mathieu van der Poel fait son retour à Overijse : "Je veux aller aux championnats du monde en tant que leader"

Mathieu van der Poel effectue mercredi sa rentrée en compétition à l’occasion de la Course des Raisins à Overijse. Le Néerlandais avait abandonné le 13 juillet dans la 11e étape du Tour de France hors forme et était absent des pelotons depuis.

"Après ma période de repos, j’ai besoin à nouveau de compétition. C’est pourquoi je suis au départ ici", a-t-il confié avant la course. "Et je veux savoir où j’en suis. J’ai fait beaucoup de fitness ces derniers temps. En une quinzaine de jours, j’ai renforcé l’essentiel. Je ne me suis pas encore entraîné de manière très intensive. J’essaie de changer cela maintenant en faisant des courses", a précisé Mathieu van der Poel.

Il est revenu sur son Tour très décevant. "Il est toujours très difficile de mettre le doigt sur quelque chose de précis, mais je pense que la moins bonne performance est une combinaison de plusieurs facteurs. Par exemple, j’étais fatigué après le Tour d’Italie. Après cela, je suis resté inactif pendant un certain temps, puis j’ai effectué un stage en altitude à Livigno. Peut-être que ce dernier stage était trop difficile et que je n’étais pas prêt pour ça. Puis a suivi le Tour de France. Nous savons tous comment cela s’est passé", a poursuivi van der Poel.

"J’ai longtemps hésité à reprendre au Tour d’Allemagne. Dans cette course, les étapes étaient peut-être un peu trop faciles. J’ai besoin de difficulté. C’est pourquoi je suis ici. Je n’ai pas la grande forme, mais j’ai certainement l’envie", a déclaré MVDP qui commence sa préparation en vue du championnat du monde.

"Nous allons évaluer les choses semaine après semaine dans la perspective de cette course au titre. Il n’y a pas beaucoup de courses dans mon programme. Mais je voulais faire cette Course des Raisins. Et je vais renforcer ma condition physique par de solides séances d’entraînement. Je veux aller aux championnats du monde en tant que leader. Le message est de construire progressivement jusqu’à l’Australie".

La course au maillot arc-en-ciel aura lieu le dimanche 25 septembre à Wollongong.