Mathieu van der Poel endosse le rôle d’ultra-favori sur le Tour de Belgique

Cette année encore, il y a du beau monde au départ du Tour de Belgique. Parmi les favoris, on peut retrouver un certain Mathieu van der Poel. Le coureur néerlandais devra cependant partager son rôle de leader avec son équipier Jasper Philipsen.

Les sprinteurs sont au rendez-vous

Avec trois étapes (1, 2 et 5) qui pourraient sourires aux sprinteurs, il n’est pas surprenant de voir certains des hommes les plus rapides du peloton au départ de la course. Jasper Philipsen devra faire face Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto Dstny), Alexander Kristoff (Uno-X), dans la lutte pour le maillot rouge (classement du meilleur sprinteur). En forme depuis quelques semaines, Thibaut Nys, pourrait, lui aussi, jouer les troubles fêtes lors des sprints. Une chose est sûre, ce plateau promet de très beaux sprints, et ce dès les deux premières étapes.

Un chrono de 15 km lors de la troisième étape

Yves Lampaert, plusieurs fois champion de Belgique de la disciple et vainqueur du Chrono inaugural de la grande boucle 2022, devra tout miser sur ce contre-la-montre s’il veut remporter le classement général. En plus du chrono, le coureur belge devra compter sur son panache pour aller gratter quelques secondes sur le Golden km Sprint. Sans quoi, il devra sans doute faire une croix sur le Général, puisque le coureur de la Quick Step - Alpha Vinyl ne semble pas en mesure de suivre van der Poel lors de la quatrième étape.

Le général pour un puncheur

Cette 4e étape risque d’être décisive. Avec ses 2984 m de dénivelé pour 172 km, le parcours durbuysien se veut très sélectif. L'arrivée au sommet du "Mur de Durbuy" (1,2 km à 6,2% de pente moyenne) devrait proposer une belle bataille dans le final. Mathieu van der Poel pourrait faire un gros coup. Il sera en tout cas le grand favori.