Mathieu Van der Poel champion du monde : "Désormais, ma carrière est presque complète"

Mathieu Van der Poel a triomphé dimanche à Glasgow pour décrocher son premier titre de champion du monde sur route. Le Néerlandais ajoute une ligne très prestigieuse à son incroyable palmarès qui renseigne notamment Milan-Sanremo, le Tour des Flandres (2X) et Paris-Roubaix.

"C’est un des derniers grands objectifs que j’avais. Gagner aujourd’hui, c’est incroyable. Ma carrière est presque complète grâce à cela. C’est sans doute la plus grande victoire de ma carrière sur route. Je ne peux même pas encore m’imaginer de rouler avec ce maillot arc-en-ciel pendant un an", a déclaré à l’arrivée le quintuple champion du monde de cyclocross, habitué donc à revêtir la tunique irisée.

Parti à 23 km de l’arrivée, Van der Poel a laissé ses adversaires de marbre. "Je savais que c’était le moment le plus dur de la course. Il y avait une descente juste après cette côte et puis tout de suite une nouvelle rampe. Je me sentais encore plutôt fort à la fin et j’ai remarqué que les autres étaient un peu limite. Quand j’ai attaqué, je ne m’attendais pas à créer un écart si rapidement. Personne ne m’a suivi et ça m’a donné des ailes."

Le Néerlandais s’est tout de même fait une frayeur en chutant dans un virage alors qu’il était en tête. "Je volais… jusqu’à la chute. Je n’ai pas du tout pris de risque mais je me suis retrouvé au sol. J’ai eu un peu peur. J’ai été prudent mais c’était glissant… Cela rend presque la victoire encore plus belle. Si cela m’avait coûté la victoire, je n’aurais pas dormi pendant quelques jours. Je ressens aussi un sentiment de revanche aussi par rapport à l’an dernier. C’est incroyable", a conclu Van der Poel.