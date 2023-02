Mathieu van der Poel, champion du monde de cyclocross : "Avec Wout on se pousse l'un l'autre à aller plus loin"

Mathieu van der Poel est le nouveau champion du monde de cyclocross ! Le Néerlandais a gagné un magnifique combat face à Wout van Aert à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Les deux hommes ont offert au public venu en masse le spectacle attendu, ne parvenant à se départager que dans le sprint final. Une arrivée que MVDP connaît par cœur et où il est parvenu à surprendre son éternel rival pour décrocher un cinquième titre mondial dans la discipline.

Le coureur était forcément aux anges après cette victoire, il est notamment passé au micro de Samuel Grulois. "C'est vraiment quelque chose de spécial. J'avais coché cette date au début de la saison de cyclocross, je voulais vraiment être en forme ici. Et j'ai réussi donc ça me rend très heureux."

Une nouvelle victoire à la saveur particulière : "Je pense que tout le monde pensait que ça allait se terminer comme cela, au sprint. C’est incroyable. Ça entre sans aucun doute dans le top trois des victoires dans ma carrière."

Dans quel état d’esprit était-il au moment d’aborder le dernier tour ? "Je me sentais vraiment très calme et ca représente une grande part dans ma victoire aujourd'hui. Je pense que tout le monde s’attendait à ce que je tente quelque chose aux passages des dernières planches et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je savais déjà que je voulais aller jusqu’au sprint, j’avais confiance. C'est le meilleur sprint que j'ai fait cette saison. C’est un sentiment bizarre, j’ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. J’ai eu de nouveaux soucis avec mon dos mais on est parvenu à tout remettre en place. C’est difficile de décrire ce que je ressens, mais je suis vraiment très heureux."

Un mot pour Wout van Aert ? : "Tout le monde connaît notre histoire. On s’affronte déjà depuis dix ans, on se pousse l’un l’autre à aller plus loin. Bien sûr on n’est pas toujours sur la même longueur d’onde mais je pense qu’à la fin on sera vraiment heureux des batailles qu’on aura menées l’un face à l’autre. Mais la saison sur route arrive, il y aura à coup sûr d'autres batailles."