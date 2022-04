Mathieu van der Poel, cap sur le Giro après un mois de folie inespéré : "Ça peut me rendre plus fort"

Patient et déterminé, le leader de l’équipe Alpecin Fenix avait bien pris le temps de s’entraîner loin des projecteurs avant de réussir un retour fracassant. C’était le 19 mars dernier à Milan-Sanremo, une épreuve qu’il n’aurait même pas disputé sans le forfait de dernière minute de son équipier Gianni Vermeersch. Résultat : une 3e place bluffante derrière Matej Mohoric et Anthony Turgis au bout de 293 km (!)

29 jours séparent ce premier jour de course de sa 9e place à Paris-Roubaix. Un mois de folie avec 10 jours de course à son actif dont 3 succès, 1 podium et 2 'Top 5' pour un mix de fortes émotions.

Parti sur la Settimana Coppi et Bartali pour parfaire sa condition, van der Poel est renté avec une victoire d’étape dans ses bagages et encore plus de confiance en lui. Quelques jours plus tard, il a ainsi raflé A Travers la Flandre et un mémorable Tour des Flandres. Des résultats inespérés quelques semaines auparavant.

Après avoir fait parler sa fraîcheur sur ces deux courses flandriennes, MVDP a 'accusé le coup'. Grand favori de l’Amstel Gold Race, il a dû se contenter d’une 4e place à domicile avant sa 9e place à Roubaix, où il était également l’homme à battre. "Je n’ai pas eu les jambes là où je voulais", déplorait-il au micro de Sporza au terme de l’Enfer du Nord.