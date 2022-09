Mathieu van der Poel : "C’est une belle victoire pour l’équipe"

Mathieu van der Poel a remporté le Grand Prix de Wallonie ce mercredi au sommet de la citadelle de Namur. Il a confié ses impressions au micro de Christophe Delstanches.

Mathieu ne découvrait pas la citadelle de Namur, qu’il parcourt habituellement en cyclo-cross : "Je connais bien la citadelle grâce au cyclo-cross, je ne l’avais jamais fait à vélo. Dès le début avec le cyclo-cross, je me souvenais du parcours et je ne me sentais pas très bien pour être honnête." Le coureur se sentant capable de sprinter jusqu’à la ligne s’est exprimé sur sa forme et celle de son coéquipier : "J’avais dit à Jasper Philipsen que j’allais le faire le lead-out pour lui, mais il ne se sentait pas très bien non plus. Dans le dernier virage, j’ai commencé mon sprint, mais je ne savais pas s’il était dans la roue ou pas. J’avais encore la force d’aller jusqu’à la ligne d’arrivée et je pense que c’est une belle victoire pour l’équipe."

Le Néerlandais a aussi confié sa joie : "Je suis très heureux parce que l’équipe a beaucoup travaillé hier et on avait avec Jasper et moi deux coureurs qui pouvaient gagner. Je suis heureux de gagner ici."