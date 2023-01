Mathieu van der Poel aurait préféré gagner à la régulière à Herentals

Mathieu van der Poel aurait aimé l’emporter à la régulière mardi à Herentals. Le Néerlandais a devancé Wout van Aert, victime d’une crevaison alors que les deux ténors des labourés s’apprêtaient à lancer le sprint pour la victoire après avoir effectué toute la course en tête, à deux.

"J’aurais voulu gagner sans son pneu crevé, cela aurait été encore plus passionnant", a commenté Mathieu van der Poel au micro des organisateurs.

"J’ai roulé un peu autrement que les autres courses. J’avais décidé de m’économiser un peu pour le dernier tour et demi et je pensais attaquer dans le dernier virage un peu plus technique, mais il a crevé alors et n’a pas pu défendre ses chances. C’est dommage. J’aurais voulu une bagarre jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est pour ça aussi que je n’ai pas exulté à l’arrivée, même si je suis très content d’avoir gagné bien sûr."

Il s’agissait du septième duel cette saison dans les labourés entre les deux hommes et Mathieu van der Poel revient désormais à 4 victoires à 3 pour Wout van Aert qui a gagné les trois dernières courses.

Van der Poel et van Aert devraient se retrouver jeudi à Coxyde pour une nouvelle répétition à un mois des championnats du monde à Hooregheide aux Pays-Bas le 5 février, dont ils seront les grands favoris en l’absence du Britannique Tom Pidcock qui a renoncé à défendre son titre, préférant se concentrer sur la saison sur route.