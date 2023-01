Mathieu van der Poel après sa 2e place à Coxyde : "J’avais mal au dos, impossible de suivre Van Aert mais ça devrait aller dimanche"

Mathieu van der Poel n’a pas pu rivaliser ce jeudi face à Wout van Aert lors du cyclo-cross de Coxyde, cinquième des huit manches du Trophée X2O. Le Néerlandais a souffert du dos, mais espère bien être rétabli pour dimanche.

"Je n’étais pas très bien", commence-t-il par expliquer au micro de Christophe Reculez. "Je pense que les jambes étaient pas mal, mais j’avais surtout encore mal au dos aujourd’hui. Je ne pouvais pas mettre de la force sur les pédales et donc pas suivre Wout. Mais si on voit les cinq dernières courses, on est vraiment au même niveau. C’est juste qu’aujourd’hui, je n’avais pas la force à cause de mon dos."

Si le coureur a déjà eu des soucis à cause de son dos, il n’est pas plus inquiet que ça et espère être rapidement en forme. "C’était juste aujourd’hui j’espère et normalement dimanche ça devrait aller. C’est dommage que je n’ai pas pu me battre avec Wout aujourd’hui. J’espère que dimanche, ce sera le cas."

Car dimanche, c’est une manche de Coupe du monde qui est au programme à Zonhoven. En espérant que van der Poel soit rétabli.