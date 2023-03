Mathieu van der Poel après la victoire de Jasper Philipsen à Tirreno : "Japser est un vrai tueur"

Jasper Philipsen a remporté sa deuxième victoire à Tirreno-Adriatico, ce dimanche. C’est aussi la deuxième victoire de l’équipe Alpecin-Deceuninck cette saison.

Comme lors de son premier succès, Philipsen a félicité son équipier, Mathieu van der Poel : "Notre tactique ? C’était d’aller le plus loin possible jusqu’à l’arrivée. L’équipe a réussi à bien se placer. Grâce à l’expérience acquise lors de ma première victoire, nous savions qu’on pouvait le faire. L’équipe, et Mathieu en particulier, a fait un travail fantastique".

Mathieu van der Poel a également eu des propos dithyrambiques pour son équipier sprinteur : "On ne peut pas dire que nous n’avons pas réussi Tirreno. On repart avec deux victoires. C’est très amusant de travailler avec Jasper, nous nous entendons bien et c’est un tueur qui termine bien le travail", a confié le coureur néerlandais.