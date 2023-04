Mathieu van der Poel ajoute le Grand Prix de l'Escaut à son calendrier pour préparer Paris-Roubaix et aider Jasper Philipsen

Mathieu van der Poel (Aplecin-Deceuninck), vainqueur cette année de Milan-San Remo et deuxième du Grand Prix de l'E3 et du Tour des Flandres, participera mercredi au Grand Prix de l'Escaut, une course qui fait habituellement la part belle aux sprinteurs.

Jasper Philipsen, qui a déjà bénéficié du travail de la fusée MVDP pour remporter deux étapes de Tirreno-Adriatico, aura donc un allié de choix dans sa quête d'une quatrième victoire cette saison.

"Courir dans la région où je vis, c'est toujours sympa !, a souligné Mathieu van der Poel dans le communiqué de l'équipe belge. Accumuler du rythme en course pour préparer Paris-Roubaix me semble être une bonne chose. Je me réjouis de donner un coup de main à notre sprinteur, Jasper Philipsen, comme je l'avais fait en Italie."