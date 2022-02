Mathieu van der Poel a repris l’entraînement, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres dans le viseur ?

Mathieu van der Poel voit-il enfin le bout du tunnel ? Contraint au repos depuis la fin du mois de décembre en raison de douleurs au dos, le coureur néerlandais est remonté pour la première fois sur son vélo cette semaine.

Les temps sont durs pour Mathieu van der Poel. Martyrisé par son dos, le Néerlandais n’a pas eu d’autre choix que de faire une croix sur la dernière saison de cyclo-cross. Il a d’ailleurs profité de ce repos forcé pour se faire opérer "préventivement" du genou, douloureux depuis une chute qui avait provoqué une déchirure au niveau de la rotule.

Alors qu’on l’imaginait absent pendant un long moment, Adrie van der Poel, ancien cycliste professionnel, a confié à notre consultant Gérard Bulens que son fils avait déjà repris l’entraînement.

Mathieu van der Poel devra toutefois se montrer patient avant un retour à la compétition, ses douleurs au dos ne pouvant être soignées qu’avec du repos. Mais selon Bulens, très optimiste, le coureur d’Alpecin-Fenix pourrait faire son retour à l’occasion des deux plus prestigieuses des classiques flandriennes : Paris-Roubaix le 17 avril et le Tour des Flandres cinq jours plus tard.

Affamé de victoires, van der Poel pourrait donc surprendre son monde et revenir plus vite que prévu au sein du peloton. Pourra-t-il néanmoins être ultra compétitif d’ici le mois d’avril ? Seul le temps nous le dira.