Mathieu Van der Poel à 100% avant le Tour des Flandres : "Peut-être une des meilleures préparations de ma carrière"

Le coureur néerlandais a été très discret depuis le début de l’année. Toujours gêné par son dos suite à sa chute aux Jeux Olympiques, il a pris le temps de se soigner et s’est ensuite préparé, comme un ermite, à l’abri des regards. "En fait, cette préparation était peut-être une des meilleures de ma carrière. Car j’ai pu prendre le temps de me préparer comme je le voulais. Je n’ai pas dû rouler en compétition immédiatement après la saison hivernale de cyclocross. Tout ce travail doit encore payer mais, jusqu’ici, je me sens vraiment bien. On avait visé et ciblé un retour pour performer sur l’Amstel Gold Race et les Ardennaises. Mais finalement, après un stage de deux semaines en Espagne, j’ai beaucoup progressé et on a décidé d’avancer mon retour", détaille Van der Poel.

"Je ne suis pas encore complètement débarrassé de mes problèmes de dos. Je dois toujours y être très attentif, j’ai des traitements et des exercices quotidiens à faire, notamment du renforcement au niveau du fessier. Je ne ressens plus de douleur sur le vélo et ça, c’est motivant. J’essaie de faire attention à mon dos, d’être vigilant et pour l’instant, tout se passe bien. De tout cet épisode, je retiens qu’il faut peut-être que je passe moins d’heures sur le vélo et prendre plus de temps pour faire des exercices de fitness, renforcement et gainage au quotidien".