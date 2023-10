Mathieu poursuit l’aventure dans la team Alice après une belle reprise de Céline Dion

Mathieu, 11 ans, est originaire de Liège et est un vrai chef cuisto ! Dans sa cuisine, il prépare une multitude de bons petits plats mais ses recettes fétiches, ce sont les lasagnes et le fraisier. Une passion qui a commencé lors d’une escapade dans un hôtel, lorsque le chef du restaurant où il mangeait avec ses parents lui a proposé de venir visiter les cuisines. Directement, ça a été le coup de foudre et Mathieu a su qu’il deviendrait cuisiner.

La musique prend également une grande place dans sa vie. Il chante depuis qu’il est tout petit et, lorsqu’il était enfant, il chantait des berceuses à son petit frère pour l’aider à s’endormir.

Pour son audition, Mathieu a choisi de s’attaquer à un monument de la chanson française : la chanson "S’il suffisait d’aimer" de Céline Dion. Un choix audacieux qui a séduit Alice on the roof. La nouvelle coach s’est d’ailleurs empressée de le complimenter et de le remercier pour sa prestation :