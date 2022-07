"Mathieu n'est pas malade ou fatigué... ce sont juste les jambes qui ne veulent pas", raconte son père Adrie Van der Poel

Mathieu Van der Poel connait un début de Tour de France 2022 compliqué. Le coureur Alpecin-Deceuninck possède un énorme talent, mais rencontre en ce moment une panne de jambes.

"Il n'est pas malade, il ne se sent pas fatigué, ce sont juste les jambes qui ne veulent pas. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. J'espère que c'est quelque chose qui n'est pas trop grave. Lors du chrono inaugural, le résultat était bon. Son wattage n'était pas super super malgré tout, c'était peut-être un premier signe. Il s'est dit qu'il avait connu une longue période sans course et que ça pouvait aller mieux après quelques jours. Pour le moment, ça ne va pas encore comme il le souhaite. Il reçoit assez de soutien de son équipe. Je suis ici en tant que père, je ne lui donne pas trop de conseils", a indiqué Adrie Van der Poel à notre micro.