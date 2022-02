Mathieu Michel : "Nous allons avoir les tagueurs du Mont des Arts à l'usure ! "

Entre le Mont des Arts et les graffitis, la relation est tumultueuse depuis déjà des années. L’endroit attire les grapheurs de tous styles parce que sa situation fait qu’il bénéficie d’un flux permanent de Bruxellois et de touristes. Mais aussi parce que ses grands murs fonctionnent comme un aimant pour quiconque se sent une âme de street artist. A tel point que, quand une des administrations responsables de l’entretien des lieux procède à une opération anti-tags, elle ne le signale plus. Comme l’explique Eric Cornesse, le porte-parole de Bruxelles-Propreté : "Hors période covid, nous passons détaguer une fois par semaine. Mais le fait de nettoyer ces graffitis appelle d’autres tagueurs à venir. Ils voient tous ces murs vides comme autant de surfaces qu’ils peuvent à nouveau remplir." Résultat : il n’est pas rare que, le lendemain d’un détaguage, les murs soient aussi peinturlurés qu’avant. Voire plus.

Le problème existait déjà depuis quelques années, mais il semble que ce qui a transformé le Mont des Arts en lieu le plus tagué de Bruxelles soit une initiative de la ville. Plutôt que de laisser les artistes du spray se lâcher n’importe où, elle a créé, sous les arcades, au-dessus des escaliers, un "mur d’expression libre" : 60 mètres carrés de panneaux de bois où exprimer leur créativité. L’initiative a malheureusement été victime de son succès et les tagueurs ne se sont pas contentés de la surface qui leur avait été accordée. Le projet a donc été abandonné et les panneaux retirés. Mais les tagueurs, eux, ont continué à s’approprier les lieux. D’autant plus que le site de la ville a oublié de supprimer de ses pages l’annonce de ce "mur d’expression libre".

Bienvenue au dédale !

Autre élément qui a contribué à rendre la situation incontrôlable : la répartition des responsabilités. Parc public, le Mont des Arts relève a priori de la responsabilité de Bruxelles-Environnement, agence régionale. Mais, du côté de Bruxelles-Propreté, autre agence régionale, on affirme avoir la responsabilité des parties en pierre et on explique que Bruxelles-Environnement gère les allées en gravier et les plantations. Pour ce qui est des murs de la Bibliothèque royale, c’est la Régie des Bâtiments, fédérale, qui doit les maintenir propres. Square, le grand cube vitré, ainsi que Quint, le restaurant installé en haut des marches, dépendent du Palais des Congrès. Quant au palais de la Dynastie, le bâtiment du bas, qui fait face à la Bibliothèque, il appartient à la Régie des Bâtiments. Mais sa gestion en a été confiée à la Flandre.

Bref, un dédale typiquement belge où plus personne ne s’y retrouve vraiment. A tel point que, quand on l'interroge, le porte-parole de Bruxelles-Propreté nous explique que son agence est responsable du détaguage des escaliers. Compétence que revendique également la Régie des Bâtiments. Même si ça ne change pas grand-chose : ces murs sont aussi graffités que le reste…

Déclaration de guerre ?

Arrive Mathieu Michel. Le secrétaire d’Etat fédéral a dans sa besace la responsabilité de la Régie des Bâtiments. Et il trouve que, comme carte de visite de la capitale, le Mont des Arts mérite un effort. Il a donc décidé de débloquer un budget pour tout nettoyer en un coup. L’opération prendra plusieurs jours, tellement certains endroits sont recouverts de plusieurs couches de peinture. Ensuite, on placera un enduit qui permet d’enlever plus facilement les tags. Et surtout, pas question de laisser les street artists revenir : "Nous allons travailler sur un contrat de maintenance où, toutes les semaines, une équipe viendra nettoyer les graffitis. L’idée, c’est d’avoir les tagueurs à l’usure".

On verra à l’usage les effets de cette déclaration de guerre. L’opération de détaguage devrait avoir lieu, explique le secrétaire d’Etat, "avant l’été".