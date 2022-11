Mathieu Madénian raconte avoir échappé à l'attentat de Charlie Hebdo

Mathieu Madénian, humoriste et animateur pour France Télévisions, était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

On le connait en tant qu'humoriste, comédien et animateur. Il s'exprime sur le fait d'être plus présent à la télévision dans un rôle de présentateur : "Ce n'est pas mon métier. Je le fais quand c'est une émission d'humour. Je ne suis pas certain que cela pourrait me plaire. Je n'ai pas ce talent là. On m'a déjà proposé de faire des jeux, je ne suis pas légitime à faire ça."

Il y a quelques mois, Mathieu Madénian faisait des sketchs avec Thomas VDB pour France 2. Certains ont évoqué une censure possible concernant un sketch sur la présidentielle, l'humoriste répond à cette polémique : "C'est complètement faux. On devait passer à 20h30 et ça a été déprogrammé au dernier moment. Quand la patronne de France Télévisions a vu ça, elle a dit que ça n'allait pas du tout. Elle trouvait le programme pas assez fort. Je n'ai jamais eu de censure."

Mathieu Madénian va aussi raconter un moment très fort de sa vie, il a échappé à quelques minutes aux attentats de Charlie Hebdo : "Ma télé est tombée en panne, elle m'a sauvé la vie. A 1h près, j'étais à Charlie Hebdo. Je devais amener la galette des rois à la salle de rédaction. J'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas si on peut parler de chance. Je vis au jour le jour depuis cet évènement."

