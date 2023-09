Mathieu Kassovitz met les choses au clair sur son accident en vidéo et encourage à "faire des conneries" comme lui

Le 3 septembre, l'acteur réalisateur Mathieu Kassovitz a eu un accident de moto. On apprenait récemment qu'il était hors de danger. Pour rassurer ses abonnés et leur expliquer un peu plus ce qu'il s'est passé, il a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il montre ses blessures.

D’emblée, le héros du "Bureau des Légendes" et réalisateur de "La Haine" envoie tout son soutien aux Marocains après le séisme d’une magnitude de 6,8 qu’ils ont subi. Il affirme avoir fait cette vidéo de 10 minutes pour rétablir la vérité car il estime que l'histoire autour de son accident de moto a trop souvent été déformée et exagérée par les médias.

Mathieu Kassovitz explique qu’il a toujours été un grand passionné de moto mais qu’il a vendu récemment toutes les siennes "pour éviter de se casser la gueule avec". Il a tout de même voulu faire une session de pilotage sur circuit avec son fils, et il a emmené sa fille vu qu'elle adore aussi les motos. À la fin de la journée, l’ami qui encadrait l’activité a proposé de faire un baptême avec sa fille. Il lui a demandé d’aller derrière lui sur le véhicule et a indiqué à Mathieu d’aller devant pour éviter qu'il fasse la course avec et tente de le rattraper.

Mais l'acteur-réalisateur a tout de même voulu impressionner sa fille. "Je voulais qu’elle voit son papa comme un super-héros. Et donc j’ai voulu mettre le genou à terre, j’ai pris un virage trop large, j’ai eu peur de tomber. J’ai remis la moto droite et je me suis tapé dans le rail de sécurité. Je suis un con, je suis un mauvais motard", explique-t-il dans sa vidéo.

Il dit avoir eu beaucoup de chance car la barre n’a tapé que ses jambes. Il pense que ça aurait pu être bien plus grave. Il montre sa jambe, couverte d’ecchymoses, et explique que les infirmiers ont mis une tige de titane dans son fémur et dans son pied, qu'il montre par après. Quand le médecin l’a reçu et a vu son état, il a qualifié ses pieds de "miettes de thon". Il lui a dit par après qu'il pensait sincèrement qu’il allait devoir l’amputer. Heureusement, ils ont pu éviter ça et il devrait pouvoir recommencer à marcher dans six mois. Il remercie longuement le personnel hospitalier de l’avoir soigné.

"On a beau dire ce que l’on veut de la France à tous les niveaux, mais ce qu’il se passe dans les hôpitaux est absolument incroyable. Le fait de pouvoir entrer dans un hôpital français sans donner aucun papier, sans aucune question posée… On vous soigne, on vous prend par la main, on vous accompagne. Les gens sont payés beaucoup trop peu pour le travail qu’ils donnent et la générosité qu’ils donnent aux autres", raconte-t-il, comme le retranscrit le HuffPost.

Particulièrement ému, il remercie sa famille, ses amis et ses abonnés pour tous les messages de soutien qu'il a reçus. Il clôture sa vidéo en encourageant ceux qui l'écoutent à vivre au maximum. "Je ne suis pas quelqu’un qui donne des leçons mais malgré tout les gars vivez, faites des conneries, cassez-vous la gueule, en espérant que ce ne soit pas des choses qui vous gâchent la vie. Il faut vivre fort car la vie est très courte. Si vous ne la remplissez pas de souvenirs mais juste de sécurité, quand ce sera le moment de partir, vous vous direz que vous n’avez pas assez vécu. Cassez-vous la gueule, relevez-vous, apprenez de vos erreurs. Il faut apprendre à s’excuser, à faire mieux mais aussi apprendre à faire le risque de faire ces conneries-là".