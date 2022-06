Mathieu Chedid (-M-) offre un extrait live exclusif de son nouvel album "Rêvalité" dans le Mug

M : une lettre pour un univers. Trois ans après Lettre infinie, son dernier album studio solo, après quelques concerts et projets familiaux, il est de retour avec un nouvel opus au titre qui nous prouve qu’il n’a pas changé. Ça s’appelle Rêvalité. Mathieu Chedid est l’invité d’Élodie de Selys et Xavier Vanbuggenhout dans le Mug.

On l’a compris, le titre de ce nouvel album, disponible dans les bacs et sur les plateformes dès ce vendredi 3 juin, est un mot-valise entre "rêve" et "réalité". C’est également le nom du titre phare, déjà sorti en single. Pour Mathieu Chedid, la musique, c’est une manière de donner forme à ses rêves (le mot "rêve" est d’ailleurs présent dans toutes les chansons).

La musique, c’est ce qui m’a permis de transmuter ma vie, d’en faire quelque chose de très lumineux.

Autre titre présent sur l’album, Dans ta radio, qui parle du lien entre le chanteur et son public. La radio, c’est un média que M trouve "très émouvant" car il nous prive de l’image, chose qui devient très rare aujourd’hui, à l’heure où l’image est omniprésente dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc.