Mathieu Cafaro, nouveau venu au Standard : " J'ai senti des gars motivés, qui veulent montrer de quoi ils sont capables"

Mathieu Cafaro a été présenté à la presse mercredi en début d'après-midi au sein de l'Académie Robert Louis-Dreyfus, au Sart-Tilman à Liège. Agé de 24 ans, le médian est arrivé lors de ce mercato hivernal et a débuté lors du Clasico à Anderlecht dimanche.

Le joueur français vient de quitter le Stade de Reims où il évoluait depuis 2017. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour le milieu offensif. "C'était compliqué. J'ai démarré la saison avec trois matchs avant ma blessure", a expliqué le milieu de terrain lors d'une conférence de presse. Sa reprise n'avait pas été convaincante puisqu'il n'a joué qu'un seul match, face à Monaco, le 7 novembre 2021.

En fin de contrat, Mathieu Cafaro a préféré ne pas prolonger à Reims. Il a trouvé un accord avec le club liégeois après avoir discuté avec l'actuel adjoint de l'équipe, Will Still, qui l'a convaincu. "Lors de son passage à Reims, il a été important et je suis très content de retravailler ici avec lui. C'est quelqu'un de proche avec les joueurs. J'ai aussi beaucoup parlé avec le coach. J'ai ressenti beaucoup de confiance et c'est aussi ce qui m'a plu. Il y a beaucoup de transitions et le jeu est plus ouvert. C'est ce que j'aime", se réjouit le joueur originaire de Saint-Doulchard.

Les premières consignes ont d'ailleurs déjà été données par l'entraîneur Luka Elsner. "Le coach m'a dit que je devais aider l'équipe à retrouver une bonne dynamique et apporter mes qualités techniques. C'est aussi pour amener un plus dans les derniers mètres du terrain. J'ai une belle polyvalence. Je peux jouer au milieu de terrain, mais aussi à gauche et à droite. Ça permet au coach d'avoir plusieurs alternatives", a détaillé la nouvelle recrue du Standard.