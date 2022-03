Mathieu Cafaro : "les sanctions ont eu un effet positif"

Et si possible dès ce dimanche face au rival carolo. "On m’a parlé de la rivalité et du match aller surtout. On a envie de montrer ce qu’on est capable de faire là-bas. On m’a dit que ça allait être un vrai derby. Qu’il allait falloir et le gagner surtout".



En plus du changement de système, un autre élément a remis les Liégeois sur les rails : les sanctions imposées par le Président Venanzi. "Ça nous sort de notre zone de confort et ça nous permet de nous reconcentrer, de nous remobiliser. Je pense que ça a eu un effet positif. Contre Gand, on a vu qu’on était une équipe soudée et solidaire. Et contre le Beerschot, ça nous a permis de gagner à dix. Maintenant, il faut confirmer contre Charleroi".



Sur le plan personnel, Cafaro a traversé une période plus difficile après un départ intéressant. "Je n’avais pas joué depuis six mois et forcément j’ai eu un coup de mou. Collectivement, on n’avait plus le même rendement non plus. On a un peu subi les mauvais résultats. Je me sens mieux à l’entraînement. On en a parlé avec le préparateur physique et on a trouvé les solutions. Ça va mieux".