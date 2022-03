Mathieu Burgaudeau en larmes après sa victoire à Paris-Nice : "J’ai eu tellement de galères…"

Mathieu Burgaudeau a remporté la 6ème étape de Paris-Nice. Pour le jeune coureur français de 23 ans, c’est la première victoire de sa carrière chez les professionnels. De quoi lui donner une grosse émotion, et des larmes, lors de l’interview d’après course.

Mathieu Burgaudeau (FRA, TotalEnergies) a attaqué avec audace dans le final de la 6ème étape de Paris-Nice. Il a résisté au retour du peloton et des sprinteurs pour devancer de justesse Mads Pedersen (DAN, Trek-Segafredo) et Wout van Aert (BEL, Jumbo-Visma). Après un final palpitant, il s’est donc offert une première victoire professionnelle de choix !

"Non, je ne réalise pas cette victoire" a déclaré, à chaud, Mathieu Burgaudeau. "Ce n’était pas prévu que j’attaque dans le final. J’ai demandé à mes directeurs sportifs, mais ils ne voulaient pas trop que j’attaque car on avait des chances aussi avec le sprint de Niccolo Bonifazio. Je ne voulais pas avoir de regrets car trop de fois, dans le passé, j’ai hésité. J’ai vu que j’avais une marge, un écart pour l’emporter. Du coup, j’ai tout mis, tout donné, et je me suis dit tu ne lèves les bras que dix mètres après la ligne. Je n’ai pas trop les mots… (en larmes). J’ai eu tellement de galères pendant mes premières années chez les pros, je suis vraiment content".