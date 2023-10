Mathieu a 11 ans, il pratique le théâtre et chante dans une chorale, ainsi qu’à la Maitrise de l’Opéra Royal de Wallonie. C’est à l’école qu’il a pu développer un de ses passe-temps favori : la cuisine. Mais Mathieu cuisine surtout pour le plaisir, ce qu’il veut dans la vie c’est devenir chanteur ou acteur. Il tient son goût pour la musique de son arrière-grand-mère qu’il adorait écouter jouer au piano.

Lors des auditions à l’aveugle, Mathieu a chanté "S’il suffisait d’aimer" de Céline Dion. Une interprétation qui a ému Alice on The Roof qui s’est retournée et avec qui il continue l’aventure.