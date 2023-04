Mathias Fixelles (Westerlo) sur le Gril : "J'aurais aussi ma place dans l'Union Saint-Gilloise actuelle"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : STROMAE. " Je donnais ce matin le biberon à ma fille de 3 mois et j’entendais à la radio que Stromae arrêtait sa tournée de concerts. Apparemment, il souffre à nouveau de la pression. La pression, c’est quelque chose qu’on connaît bien dans le foot… même si Stromae, c’est encore 100 fois plus intense que pour nous ! (clin d’œil) Mais quand on est tout le temps dans la lumière et qu'on vous sollicite dans arrêt, ce n’est pas facile. Sportivement, j'ai aussi connu des moments difficiles, mais je n’ai jamais douté de mes capacités et c’est mentalement qu’on remonte la pente. La musique de Stromae ? Moi, pour mes bizutages, j’ai chanté ‘Les Démons de Minuit’ à Courtrai et ‘Wonderwall’, d’Oasis, à Westerlo. C’est stressant, bien plus qu’un match au sommet ! (clin d’œil) Je suis très attaché à la convivialité dans le foot : avec mon frère, qui a joué dans les séries inférieures, le foot des buvettes, je connais ! (sourire) Mais je vieillis ! Ca va faire 10 ans que je suis professionnel (NDLA : il a 26 ans)… et mon corps doit avoir au moins 35 ans ! Oui, comme sportif, on est plus vite usé… "

PAPIER 2 : MAXIM DE CUYPER. " Clairement, Max a toutes les qualités pour faire une belle carrière. Il doit encore prendre du muscle, mais footballistiquement, tout est là. S’il retourne à Bruges, il devra supporter la pression car plus question de se contenter d’un match nul : il devra tout gagner ! Mais quand je vois qu’à Bruges, ils ont payé 6 millions d’euros pour aller chercher à l’étranger Bjorn Meijer, qui est encore plus jeune que Max… alors qu’ils avaient aussi bien, et gratuit, à la maison ! Toujours cette tendance à ne pas faire confiance aux jeunes talents d’ici… Pour moi, De Cuyper a son avenir chez les Diables Rouges. D’ailleurs, on pensait tous ici à Westerlo qu’il serait déjà convoqué pour les matches en Suède et contre l’Allemagne ! Mais apparemment, Dominico Tedesco semble aussi préférer sélectionner dans les clubs étrangers, plutôt qu’en Belgique… Mais ce qu’Alexis Saelemaekers a fait au back gauche en Allemagne, Decuyper aurait aussi pu le faire durant une mi-temps… "