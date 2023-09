Mathias Enard sur les guerres : "Déserter est un acte courageux"

Ainsi les guerres du siècle dernier se mêlent-elles à la récente guerre en Ukraine, qui a ravivé de vieilles peurs chez l’écrivain, diagnostiqué “traumatisé de guerre” pour avoir vécu au Liban pendant la guerre civile qui devait s’achever en 1990. “J’ai compris plus ou moins à ce moment-là, alors que mes angoisses et mes cauchemars devenaient de plus en plus pressants, qu’il fallait que je m’enfonce de nouveau dans mon traumatisme de guerre, mes obsessions” avance-t-il dans la présentation de son livre paru en août 2023. “On se transmet sans le savoir des récits qui nous hantent dans l’ombre, raconte l’écrivain au micro de Pascal Claude. Ma famille a été traversée et dévastée par la guerre d’Algérie, ce que j’ignorais jusqu’à une période récente. Et moi-même, dans une sorte de répétition, je me suis retrouvé au contact de la violence de guerre au Liban quand j’étais tout jeune.”