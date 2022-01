"Materne", quand confiture rime avec Namur

Aujourd’hui, sa réputation n’est plus à prouver ; on la retrouve dans énormément de pays à travers le monde. Le capuchon vert, présent sur toute leur confiture, est devenu une identité visuelle.

Dans l’optique de tout recentraliser et de prouver qu’il est possible de réunir le monde l’industrie et du local, ils ont mis en place des collaborations avec des producteurs locaux. Cette collaboration ne s’arrête pas à une production de fruits, il est possible de retrouver les producteurs, d’en apprendre plus sur leur travail et spécificité en se rendant sur le site de Materne ou scannant le QR code sur l’emballage.

Friant de défis, l’entreprise familiale qui s’est bien agrandie cherche encore à se réinventer. C’est ainsi qu’une nouvelle gamme qui allierait du sucré et du salé dans un même pot sera bientôt sur le marché.