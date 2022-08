Matériel informatique, enseignement qualifiant : les coûts scolaires sont encore très élevés, selon la Ligue des familles

D’autant plus qu’il s’agit là des montants hors matériel informatique. Et ces derniers font exploser le coût de la rentrée scolaire. En effet, quand l’école demande du matériel informatique, comptez 483€ pour un enfant de primaire, et 655€ pour un enfant inscrit en secondaire – soit une augmentation de 70% pour les élèves du secondaire, et de 90% pour le primaire.

Or, comme le constate la Ligue des familles, "pour plus de la moitié des élèves de secondaire (56%), l’école demande désormais un ordinateur." Même chose pour 13% des enfants du primaire. Or, "il y a cinq ans, nous relevions que quasi aucune famille ne devait payer pour du matériel informatique", regrette l’association.