Matélé invite ses spectateurs au domaine de Chevetogne le dimanche 16 avril

Tous en vadrouille ! Matélé, média local de l’arrondissement de Dinant, organise ce dimanche une grande fête printanière et invite tout un chacun à découvrir ou redécouvrir le domaine de Chevetogne sous un nouvel angle. Promenades, marché du terroir et pour la première fois à Chevetogne une grande roue sera installée. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les équipes de Matélé et de s’essayer à quelques expériences originales. L’objectif ? Passer du temps ensemble, se retrouver, nouer des liens, s’évader et surtout s’amuser. Laurent Costantiello, adjoint à la direction de Matélé est venu nous en parler ce lundi matin dans Namur Matin sur Vivacité. A Découvrir ci-dessus.