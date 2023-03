Matelas au sol, gale, punaises : la tension monte à la prison de Nivelles où la surpopulation atteint un seuil critique

Il y a trop de monde à la prison de Nivelles. En ce moment, on y dénombre environ 265 détenus, en cumulant les personnes qui purgent une peine et celles qui sont en détention préventive. Les conditions de vie et de travail sont déplorables, selon Giuseppe D’Orazio, délégué CGSP.

"Certains détenus dorment par terre, explique-t-il. Il y a parfois trois personnes dans une cellule de 9 m². On a des cas de gale, des punaises. La tension est énorme et dure à gérer. Et il y a aussi la dignité humaine, il ne faut pas oublier qu’on a affaire à des personnes. C’est très difficile."

En fait, la prison de Nivelles est chroniquement surpeuplée. Elle dispose normalement de 192 places, mais ce nombre est dépassé en permanence. En 2021, le bourgmestre de Nivelles avait pris un arrêté pour limiter la surpopulation à 248 détenus. On est donc largement au-delà en ce moment. Et cela s’explique en partie par l’arrivée d’un grand nombre de personnes en détention préventive, provenant surtout de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.