Matej Mohoric : "L'équipe m'a construit un vélo spécial pour Sanremo, ça a payé"

Considéré comme l'un des meilleurs descendeurs du peloton, Matej Mohoric a fait honneur à sa réputation en résistant brillamment à la meute lancée derrière lui pour remporter Milan - Sanremo 2022. Alors qu'on attendait un autre Slovène, Tadej Pogacar, ou Wout van Aert, c'est finalement le coureur du Team Bahrein qui est venu déjouer les pronostics pour s'adjuger son premier Monument.

C'est donc logiquement fier et apaisé qu'il s'est présenté à l'interview d'après-course. Particulièrement loquace, il est revenu sur ses dernières semaines et l'objectif qu'il s'était fixé : "J'y ai pensé pendant tout l'hiver parce que cette course me correspond vraiment bien avec cette descente à la fin. Je savais que si je parvenais à bien m'entraîner cet hiver pour être en forme et ne pas lâcher dans le Poggio, j'avais une chance. Je voulais tout donner, prendre quelques risques et me battre pour la victoire."

Mohoric est également revenu sur les efforts de son équipe pour lui construire un vélo spécial...pour la descente : "L'équipe a dessiné un vélo spécial pour moi, on avait anticipé ça depuis bien longtemps, je pensais que ça n'allait pas faire une différence énorme, mais je l'ai essayé à l'entraînement et j'ai été impressionné. Ce vélo me procurait beaucoup plus de contrôle, je me sentais plus 'safe'. Et quand j'accélérais, il allait un peu plus vite. Aujourd'hui, ça a payé.

Un retour en grâce après quelques semaines de vache maigre en février : "Je suis de retour en pleine forme après avoir été malade en février pour les Strade et être tombé dans la foulée. J'y ai toujours cru. J'ai travaillé dur et aujourd'hui j'étais avec les meilleurs. Je ne me sentais pas super bien dans le Poggio mais je suis parvenu à garder le rythme et puis j'ai tout donné. Je n'y crois toujours pas, je n'ai pas de mots..."