Matchs "truqués" : L’URBSFA prend l’affaire au sérieux et collaborera pleinement à l’enquête judiciaire

Quelques jours après la plainte de Roland Duchâtelet accompagné de deux anciens Rouches Paul José Mpoku et Jelle Van Damme contre les ex-joueurs Anthony Vanden Borre et Ilombe Mboyo ainsi que contre Anderlecht, Genk et X, l'Union Belge a décidé de nommer un coordinateur d'enquête.

Le Parquet UB de la Fédération Belge de Football a pris connaissance des communications concernant d’éventuels faits de matches truqués qui auraient pu avoir lieu au cours de la saison 2013-2014.

Le coordinateur d’enquête a été chargé de recueillir des informations à cet égard. Les faits de matches truqués qui auraient éventuellement pu se produire au cours de la saison 2013-2014 ne sont pas encore prescrits.

L’URBSFA rappelle l’obligation de signalement. Chaque club ou membre doit signaler à l’URBSFA des faits qui démontrent ou soupçonnent sérieusement l’existence d’une tentative ou d’un acte de match truqué. Le non-respect de cette obligation de signalement peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Le point de signalement est à retrouver ici (https://www.rbfa.be/fr/competitions/point-de-contact-falsification-de-la-competition).

L’URBSFA collaborera également pleinement à l’enquête judiciaire.

L’URBSFA prend cette affaire très au sérieux, laquelle touche au cœur même de notre sport.