Matchs de lutte féminine à Rochefort: seize ans après, la Cour européenne des droits de l’homme donne raison à la RTBF

Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’émission en question touchait indubitablement des questions d’intérêt général et qu’elle visait à informer le public des agissements suspects du couple et de l’enquête menée par les autorités judiciaires. L’émission touchait non seulement à la "protection de l’enfance" au sens général du terme, mais elle était aussi consacrée à une forme particulièrement grave de la violence à l’égard des enfants, à savoir l’exploitation et les abus sexuels, selon la haute juridiction basée à Strasbourg.

En effet, l’émission faisait état de l’existence d’une forme particulière de l’industrie de sexe, notamment, des spectacles dits de "lutte féminine" à connotation sexuelle et de l’implication dans cette activité de plusieurs jeunes filles, dont au moins une était mineure aux moments des faits, par une personne appartenant à leur environnement social, dit la Cour.

L’émission faisait également état du manque de confiance des autorités envers la parole des jeunes filles et des difficultés rencontrées par ces dernières pour se protéger et faire valoir leurs droits, comme le démontraient les séquences du reportage portant sur les réticences de la police de donner suite à la première plainte déposée par une des jeunes filles témoignant sous anonymat, ainsi que le refus de la directrice de l’établissement scolaire de croire le récit de la jeune fille scolarisée dans l’établissement scolaire concerné.

La Cour estime encore que "malgré le caractère léger de la sanction infligée à la RTBF, il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions au droit (de la RTBF) à la liberté d’expression qu’ont entraînées les mesures décidées par les juridictions nationales et, d’autre part, le but légitime poursuivi, à savoir, la protection de la réputation d’autrui." La Belgique est condamnée à verser à la RTBF près de 55.000 euros pour frais et dépens.

"C’est une excellente nouvelle, réagit Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information et des sports à la RTBF. Les décisions de justice ne condamnaient pas la RTBF sur le fond mais bien sur la forme, sur la tonalité accusatrice du reportage. Nous avons toujours estimé qu’on devait juger les journalistes sur le fond, sur l’exactitude des faits, sur le travail journalistique mis en œuvre. Les questions de tonalité sont trop subjectives et entrainent des décisions arbitraires qui n’ont pas leur place en journalisme. La RTBF a fait preuve de ténacité et est réhabilitée au bout de seize années de procédures pour rétablir son honneur, celui de son émission d’investigation et les journalistes et réalisateurs auteurs du reportage".