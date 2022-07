Matchs amicaux : L’Union s’impose à Feyenoord et Louvain tient tête à Leicester

Samedi après-midi, plusieurs clubs belges poursuivaient leur préparation en vue du début de la compétition, le week-end prochain. Parmi ceux-ci, l’Union Saint-Gilloise s’est imposée à Feyenoord, 0-4, pour aborder positivement la nouvelle saison de D1A

L’Union a remporté sa confrontation face aux Néerlandais de Feyenoord, 0-4, au cours d’une rencontre disputée en 4 périodes de 30 minutes, permettant aux deux équipes d’offrir du temps de jeu à plus de 22 joueurs chacune. Nieuwkoop (0-1, 45e) et Eckert (0-2, 59e) ont mis l’Union aux commandes en première mi-temps. Après un pénalty manqué de Teuma (71e), Sykes a enfoncé le clou (3-0, 98e) et Ziani a inscrit un dernier but en fin de rencontre (4-0, 120e). L’Union se met en confiance avant de se déplacer à Saint-Trond le 23 juillet, en ouverture de sa saison de D1A.

Dans un match de gala tenu dans le cadre d’une opération de promotion du football organisée conjointement par la ville de Louvain et le club, OHL a réussi à tenir tête à Leicester, 3-3. Le match consistait en deux mi-temps de 45 minutes suivies d’une demi-heure de jeu supplémentaire. Les Louvanistes ont créé la surprise dès l’entame avec un but d’Al-Tamari (1-0, 1re). Une dizaine de minutes plus tard, l’avance louvaniste a doublé grâce à Nsingi (2-0, 12e).

Après le repos, Schrewsbury-Hall a réduit l’écart (51e), avant que Daka ne remette les équipes à égalité (59e). Brendan Rodgers a remplacé ses 11 joueurs à l’heure de jeu, faisant notamment rentrer Castagne et Praet, avant Tielemans, tandis que Marc Brys a effectué quelques expérimentations quelques minutes avant les 30 minutes supplémentaires. Une nouvelle fois, Louvain a cueilli à froid Leicester avec un but de Kukharevych (91e), mais Vardy a égalisé (101e). Louvain se rendra à Courtrai le 23 juillet pour entamer sa saison officielle.