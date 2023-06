Matches truqués en tennis : cinq ans de prison pour le leader, simple déclaration de culpabilité pour les joueurs

Grigor S., protagoniste principal de la bande arméno-belge soupçonnée d'avoir truqué des matches de tennis à grande échelle, a été condamné à cinq ans de prison effective et à une amende de 8.000 euros, a décidé vendredi le tribunal correctionnel d'Audenarde.



En raison du dépassement du délai raisonnable dans cette affaire, les joueurs de tennis et la plupart des autres suspects ont bénéficié d'une simple déclaration de culpabilité.



L'affaire a connu ses prémices en 2018, lorsque le juge d'instruction d'Audenarde a placé sous mandat d'arrêt cinq personnes soupçonnées de corruption, blanchiment d'argent, faux et appartenance à une organisation criminelle.



Parmi eux, Grigor S., aujourd'hui âgé de 32 ans, est considéré comme le leader de la bande. Il aurait dirigé depuis Saint-Gilles un réseau international, lequel aurait empoché d'importants gains de jeux en truquant au moins 375 matches de tennis.



Il ressort de l'enquête qu'entre 2014 et 2018, la bande aurait activement soudoyé des joueurs de tennis professionnels pour arranger les résultats des matches et ainsi parier sur ces rencontres. On leur a demandé d'utiliser de l'argent liquide dans les bureaux de paris lors des rencontres sportives étrangères de niveau modeste. Ils se sont alors concentrés sur les matches de plus petits tournois du circuit Futures (3e niveau) et Challenger (2e niveau), où il n'y a généralement pas de caméra pour filmer les rencontres