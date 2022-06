Matches amicaux : le FC Bruges et le Lierse partagent, Charleroi et Zulte-Waregem aussi dos-à-dos

Mercredi, plusieurs clubs de D1A débutaient ou poursuivaient leur campagne de matches de préparation en vue de la reprise du championnat dans moins d'un mois.

Bruges et le Lierse ont partagé l'enjeu, 1-1. Les Blauw en Zwart alignaient une équipe composée d'un mélange de titulaires, de jeunes et de nouveaux arrivants, parmi lesquels Meijer, de Groningen. L'ouverture du score est venue au quart d'heure pour les visiteurs, des pieds de Gillekens (16e). Après 10 changements à la mi-temps et deux à un quart d'heure de la fin, Vormer a égalisé pour le Club (83e), qui s'était imposé face à la nationale 1 de Thes Tessenderlo samedi dernier, 3-0.