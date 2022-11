Match : votre nouvelle série humour et love 2.0 avec Kody, Clément Manuel et Pauline Etienne

Rachel, cette jeune trentenaire à qui le public peut s’identifier très facilement (et ça fait du bien!) est interprétée avec brio par la comédienne belge, originaire d’Ixelles : Pauline Etienne (Ennemi Public, Le Gendre de ma vie, 18h30, Le Bel Âge ou encore Into the Night et plus récemment Zaï Zaï Zaï Zaï ). Son talent a plus d’une fois fait briller la Belgique. Elle a déjà reçu 2 Magritte du Cinéma (meilleure actrice et meilleur espoir féminin) pour les films Élève libre et La Religieuse. Elle a également été nommée, excusez du peu, deux fois aux César.