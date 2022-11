Match nul entre l'Angleterre et les États-Unis au terme d'un match insipide

Pour cette 3e confrontation entre les deux pays en Coupe du monde, c’est une première mi-temps en deux temps à laquelle on assiste avec comme point d’orgue deux bons gardiens qui vont se mettre en valeur. Mais au final, ce sont les Américains qui se montrent les plus dangereux.

Si Kane frappe en premier à la 10e, Pulisic 17e, McKennie 25e, Musah 29e, Dest 42e répliquent sans toutefois changer le score. Sans oublier la plus belle occasion de cette première période avec la latte trouvée par Pulisic à la 33e. C’est 0-0 en rentrant aux vestiaires et l’Angleterre qui aurait pu inscrire un but juste avant la pause avec Mount est bien bousculée.

La deuxième période recommence calmement. Les joueurs US sont bien en place et McKennie frappe en premier. Côté Anglais, Pickford, pas content, tente de réveiller les siens. Car il n’y en a quasi que pour les Américains dans ce début de deuxième mi-temps.

Et pourtant, tout va vite retomber. Car il ne se passe plus grand-chose dans la rencontre. Les deux équipes ont bien tenté timidement d’inscrire un but, mais en vain. En toute fin de match, Harry Kane loupe le but de la victoire sur un coup franc repris de la tête. Avec ce partage, l’Angleterre reste 1re de son groupe. Les USA sont 3e avec 2 points, à une unité de l’Iran qu’ils affrontent au prochain match. C’est le 5e 0-0 de cette Coupe du monde.