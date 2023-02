Match nul, électrique et sans saveur entre l'Antwerp et le FC Bruges, menacé par Gand et le Standard

L'Antwerp et le Club Bruges, toujours malades, n'ont pas réussi à se départager (0-0), ce dimanche lors du match au sommet de la 24e journée de Pro League.

Les deux candidats au titre - mais pour combien de temps encore ? - conservent respectivement les troisième et quatrième places du classement et suivront avec attention la rencontre entre le leader, Genk, et le cinquième, Gand, plus tard dans la soirée.

Le match, qui s'est disputé dans une ambiance assez électrique et qui a été émaillé par de très nombreuses fautes, a confirmé les faiblesses actuelles présentes dans les deux camps.

Incapable de marquer depuis trois matches complets, l'Antwerp (47 points) accuse provisoirement douze longueurs de retard sur Genk (59 points).

Le FC Bruges, 41 points, voit de son côté sa place dans le Top 4, synonyme de play-offs, menacée par Gand et le Standard (38 points) à dix journées de la fin de la phase classique.