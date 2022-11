Match interrompu à Charleroi : les supporters ont-ils trop de pouvoir ?

Pour Eby Brouzakis, les fumigènes en soi ne sont pas spécialement un problème. Au début de certaines rencontres, l’ambiance électrique, les tifos et la pyrotechnie font aussi partie du spectacle. Mais ça devrait être encadré, et en aucun cas être lancé sur la pelouse. Et c’est en cela que les supporters de Charleroi sont allés trop loin selon lui.

Il y a une différence fondamentale entre fumigène et feu de Bengale. Le fumigène, c’est de la fumée, ce qui n’est pas forcément dangereux. Alors que le feu de Bengale est très chaud et nécessite du sable pour être éteint car l’eau ne suffit pas.