Match équilibré et plié sur la fin : les Pays-Bas commencent par une victoire contre le Sénégal

Les Pays-Bas ont arraché la victoire dans les derniers instants face au Sénégal dans le groupe A de la Coupe du monde 2022. Longtemps équilibré mais relativement pauvre en occasions franches, ce match a donc basculé sur un coup de tête de Cody Gakpo. Davy Klaassen a fixé le score final dans les arrêts de jeu (0-2). Les Sénégalais ont aussi enregistré les blessures de Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo, deux pions importants.

Ce duel du groupe A affiche un petit air de Pro League avec les présences de Koulibaly, Kouyaté, Diatta ou Janssen au coup d’envoi.

Les Néerlandais appuient en premier sur l’accélérateur sans toujours prendre les bonnes décisions. Gakpo centre au lieu de tirer (5e), De Jong tergiverse trop face à Mendy (19e) et Berghuis frappe au-dessus (40e). Le Sénégal finit plus fort. Là aussi le dernier geste fait défaut. Aké intervient sur un bon centre de Sarr (41e).



Le match balance d’un côté à l’autre, sans vouloir basculer. Van Dijk place sa tête au-dessus (53e). Diallo, remplacé par Jakobs naturalisé en urgence par la FIFA, et Kouyaté sortent blessés. Les Lions de la Teranga pansent leurs plaies mais sortent les griffes. Dia en pivot (66e) puis Geye en force (73e) trouvent les gants de Noppert.

Bien secoués, les Néerlandais émergent finalement. Mendy, un peu trop lent, est devancé par Gakpo qui de l’arrière du crâne libère le peuple Oranje (0-1, 85e). Au bout d’arrêts de jeu à nouveau interminables, Klaassen a fait 0-2 (90e+9). Sans briller, les troupes de van Gaal font le plein de points.



Dans la première rencontre de cette poule A, l’Équateur s’est imposé 0-2 face au Qatar.