Match entre Juliette Armanet et Clara Luciani

Aujourd’hui dans l’actu musicale du 8/9, Bruno Tummers s’intéresse à Clara Luciani et Juliette Armanet qui reviennent toutes les deux avec un nouveau single. Mais qui de Clara Luciani de Juliette Armanet marque le plus le public ?

Clara Luciani est dans l’actualité pour deux raisons, premièrement, elle vient d’enregistrer un duo avec Benjamin Biolay sur son album Saint-Clair, qui est n°1 des ventes depuis vendredi.

Mais aussi car Clara Luciani continue d’exploiter son album Cœur sorti en juin 2021 avec la sortie d’un 4e single, éponyme. Un titre sur les violences conjugales aux paroles engagées : "l’amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire". Clara est très impliquée auprès de l’association La Maison des Femmes de Marseille qui lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour ce single, Clara a édité un vinyle en forme de cœur, disponible à la vente sur son site web, les bénéfices de la vente seront reversés à l’association.

Cœur c’est aussi le titre qui ouvre les shows de Clara Luciani, que l’on avait vue aux Francofolies de Spa cet été et qui sera de retour en Belgique les 25 novembre et 11 janvier à Forest National.

Et du côté de Juliette Armanet

Autre chanteuse qui fait l’actualité, c’est Juliette Armanet qui annonce la réédition de son album Brûler le feu. Une réédition qui sortira le 4 novembre prochain et sur laquelle on retrouvera Le dernier jour du disco mais aussi, 5 nouveaux titres inédits. Depuis quelques jours, nous entendons le premier single extrait de cette réédition, Flamme.

Qui de Clara Luciani ou de Juliette Armanet ?

Juliette Armanet et Clara Luciani sont dans la même mouvance disco, elles sont de la même génération, elles aiment le funky disco, les années 70/80, elles sont toutes les deux présentes avec un album et sur scène mais laquelle des deux accroches le plus le public ?

Clara Luciani est arrivée la première avec l’album Coeur, qui se vend mieux que l’album de Juliette Armanet, 300.000 ventes pour Clara contre 100.000 pour Juliette. Il y a beaucoup plus de tubes sur l’album de Clara Luciani que sur celui de Juliette Armanet. Et cet été, on a beaucoup eu l’occasion de voir Clara Luciani sur scène par rapport à Juliette Armanet que l’on a moins vue.